Стала известна зарплата защитника Рюдигера в «Реале»

Защитник Рюдигер будет получать в «Реале 9 миллионов евро в год

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» по окончании текущего сезона. Стороны заключат соглашение до июня 2026 года, сообщает Marca.

29-летний фудет получать в Мадриде 9 миллионов евро в год. Немец также получит подписной бонус в размере 8 миллионов — по 2 миллиона будут выплачиваться за каждый год контракта. Таким образом, суммарно немецкий защитник заработает в «Реале» 44 миллионов евро.

Кроме того, мадридский клуб выплатит 15 миллионов евро в виде комиссий агентам за переход Рюдигера из «Челси» на правах свободного агента.

Контракт немецкого защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за «Челси».