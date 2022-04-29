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Сегодня, 16:22

Стала известна зарплата защитника Рюдигера в «Реале»

Защитник Рюдигер будет получать в «Реале 9 миллионов евро в год
Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» по окончании текущего сезона. Стороны заключат соглашение до июня 2026 года, сообщает Marca.

29-летний фудет получать в Мадриде 9 миллионов евро в год. Немец также получит подписной бонус в размере 8 миллионов — по 2 миллиона будут выплачиваться за каждый год контракта. Таким образом, суммарно немецкий защитник заработает в «Реале» 44 миллионов евро.

Кроме того, мадридский клуб выплатит 15 миллионов евро в виде комиссий агентам за переход Рюдигера из «Челси» на правах свободного агента.

Контракт немецкого защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за «Челси».

Антонио Рюдигер
ФК Реал
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3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
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 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
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12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
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 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
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 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
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 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
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 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
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 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
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 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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