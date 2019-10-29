«Атлетико» и «Алавес» сыграли вничью в чемпионате Испании

«Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» в матче 11-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в составе мадридского клуба отметился форвард Альваро Мората, у хозяев отличился нападающий Перес Мартинес Лукас.

«Атлетико» набрал 20 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице. «Алавес» с 12 баллами располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Испании

лига 1

11-й тур

«Алавес» — «Атлетико» — 1:1 (0:0)

Голы: Мората, 70 (0:1). Лукас, 83 (1:1).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия, Вакасо (Берк, 75), Гарсия, Хоселу (Томас Пина, 88), Лукас, Алейш Видаль, Риоха (Понс, 68).

«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Сауль, Эррера (Мората, 60), Льоренте (Партей, 46), Диегу Коста (Коке, 70), Корреа, Лемар.

Предупреждения: Льоренте, 16. Вакасо, 29. Лагуардия, 61. Фелипе, 75. Эрмосо, 89. Гарсия, 89.

Судья: Эстрада Фернандес.

29 октября. Витория. Стадион «Мендисорроса».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр