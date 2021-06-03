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«Атлетико» хочет выкупить права на Дембеле

05:37

Нападающий Мусса Дембеле не покинет «Атлетико» в летнее трансферное окно. По информации Foot Mercato, испанский клуб намерен сохранить в составе 24-летнего француза.

«Атлетико» ведет переговоры о выкупе прав на Дембеле у «Лиона», у которого игрок был арендован в январе 2021 года, либо о продлении аренды.

В сезоне-2020/21 Дембеле сыграл всего в 5 матчах чемпионата Испании из-за коронавируса и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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