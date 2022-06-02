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Сегодня, 14:18

«Атлетико» готов продать Карраско за 50 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стала известна сумма, за которую «Атлетико» готов продать полузащитника Янника Карраско.

По информации журналиста Экрема Конура, мадридский клуб хочет 50 миллионов евро за бельгийского футболиста. «Ньюкасл» продолжает присматриваться к 28-летнему полузащитнику.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов предложить 60 миллионов евро за Карраско.

Футболист имеет действующий контракт до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Карраско за «Атлетико» 44 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал семь голевых передач.

Источник: https://twitter.com/Ekremkonur/status/1532257598820564992?s=20&t=HklidUdPlHS-Nhe8-GaNfA

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Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Янник Феррейра-Карраско
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1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
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21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
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Осасуна – Мальорка
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