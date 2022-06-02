«Атлетико» готов продать Карраско за 50 миллионов евро

Стала известна сумма, за которую «Атлетико» готов продать полузащитника Янника Карраско.

По информации журналиста Экрема Конура, мадридский клуб хочет 50 миллионов евро за бельгийского футболиста. «Ньюкасл» продолжает присматриваться к 28-летнему полузащитнику.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов предложить 60 миллионов евро за Карраско.

Футболист имеет действующий контракт до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Карраско за «Атлетико» 44 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал семь голевых передач.