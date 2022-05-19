«Ньюкасл» готов купить Карраско за 60 миллионов евро

«Ньюкасл» хочет купить этим летом полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Карраско. Клуб готов предложить 60 миллионов евро за игрока, пишет El Chiringuito TV.

В «Ньюкасле» рассчитывают, что данное предложение устроит испанский клуб. Главный тренер команды хочет видеть Карраско в клубе.

Ранее «Тоттенхэм» также сообщил о своем интересе к 28-летнему бельгийцу.

Футболист имеет действующий контракт до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро. В этом сезоне Карраско сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.