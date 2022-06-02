Бензема: «Когда мы поругались с Моуринью, я сказал ему: «Я выйду в старте и забью». Так и случилось»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о конфликте с тренером «Ромы» Жозе Моуринью.

59-летний португалец тренировал мадридский клуб с 2010 по 2013 год.

«У меня была небольшая проблема с Моуринью, — приводит слова Бензема Mundo Deportivo. — Мы встретились с Жозе в отеле перед матчем с «Мальоркой». Когда мы поругались с Моуринью, я сказал ему: «Я выйду в старте и забью». Так и случилось. На следующий день я забил, и мы выиграли 1:0», — цитирует Бензема Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне нападающий забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за «Реала». Контракт 34-летнего француза с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.