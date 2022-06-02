Защитник «Челси» Рюдигер официально перешел в «Реал»

«Реал» официально объявил о подписании контракта с защитником «Челси» Антонио Рюдигером.

29-летний немец заключил соглашение с мадридским клубом на 4 года. Игрок покинул «Челси» на правах свободного агента.

Рюдигер выступал за «Челси» с июля 2017 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 54 матчах за команду.

В составе лондонской команды защитник выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.