«Атлетико» благодаря голу Мораты обыграл «Бетис»

«Атлетико» дома обыграл «Бетис» в матче 27-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Хозяева открыли счет на 8-й минуте благодаря автоголу Руя Силвы. На 28-й минуте Альваро Мората не реализовал пенальти, но через 16 минут все же удвоил счет, забив с игры.

Единственный гол гостей на 62-й минуте забил Вильям Карвалью.

«Атлетико» (55 очков) занимает четвертое место в ла лиге. «Бетис» (42) идет шестым в турнирной таблице.