«Атлетик» на своем поле сыграет с «Барселоной» в рамках 27-го тура ла лиги в воскресенье, 3 марта. Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Атлетик» — «Барселона» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko Спорт по платной подписке.

Каталонцы занимают 3-е место в турнирной таблице примеры, в их активе — 57 очков. Команда из Бильбао набрала 49 баллов и располагается на 5-й строчке ла лиги.

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