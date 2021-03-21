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Гол Суареса принес «Атлетико» победу над «Алавесом»

22:25
21 марта. Мадрид. «Атлетико» — «Алавес» — 1:0. Фото ФК «Атлетико».
21 марта. Мадрид. «Атлетико» — «Алавес» — 1:0. Фото ФК «Атлетико».
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«Атлетико» с минимальным счетом победил «Алавес» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Автором решающего гола стал нападающий мадридцев Луис Суарес.

«Атлетико» набрал 66 очков и вновь оторвался от «Реала» на шесть баллов. «Барселона» отстает от «матрасников» на 7 очков, но имеет матч в запасе.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

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