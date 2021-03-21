Гол Суареса принес «Атлетико» победу над «Алавесом»
«Атлетико» с минимальным счетом победил «Алавес» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Автором решающего гола стал нападающий мадридцев Луис Суарес.
«Атлетико» набрал 66 очков и вновь оторвался от «Реала» на шесть баллов. «Барселона» отстает от «матрасников» на 7 очков, но имеет матч в запасе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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