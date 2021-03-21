Голы Суареса принесли «Атлетико» 17 очков в чемпионате Испании. Это лучший показатель в ла лиге
«Атлетико» обыграл «Алавес» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Испании благодаря единственному голу Луиса Суареса.
Забитые мячи уругвайца принесли мадридцам 17 очков в этом сезоне ла лиги — лучший результат чемпионата. По 13 очков своими голами принесли Юссеф Эн-Несири из «Севильи» и Жерар Морено из «Вильярреала».
В 14 матчах чемпионата Испании, в которых забивал Суарес, «Атлетико» одержал 12 побед и 2 раза сыграл вничью.
Методология
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