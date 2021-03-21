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Месси превзойдет рекорд Хави по числу матчей за «Барселону»

22:05
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси включен в стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедада».

Это будет 768-я игра аргентинца в составе сине-гранатовых во всех турнирах. Форвард превзойдет рекорд экс-полузащитника «Барсы» Хави по количеству матчей за клуб.

Игрок присоединился к академии клуба в 2000 году, а его дебют состоялся в 2004-м. В «Барсе» Месси выиграл 34 трофея и стал 6-кратным обладателем «Золотого мяча».

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