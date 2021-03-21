Месси превзойдет рекорд Хави по числу матчей за «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси включен в стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедада».
Это будет 768-я игра аргентинца в составе сине-гранатовых во всех турнирах. Форвард превзойдет рекорд экс-полузащитника «Барсы» Хави по количеству матчей за клуб.
Игрок присоединился к академии клуба в 2000 году, а его дебют состоялся в 2004-м. В «Барсе» Месси выиграл 34 трофея и стал 6-кратным обладателем «Золотого мяча».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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