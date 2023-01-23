Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал» в чемпионате Испании

Нападающий «Реала» Карим Бензема открыл счет в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетика».

35-летний француз отличился на 24-й минуте встречи. Этот гол стал для форварда 228-м в составе мадридцев в ла лиге, футболист сравнялся по этому показателю с Раулем и теперь делит с ним второе место в списке лучших бомбардиров «Королевского клуба» в чемпионате Испании.

Рекорд принадлежит Криштиану Роналду (311 голов).