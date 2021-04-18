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Месси завоевал 35-й трофей с «Барселоной»

01:04
Месси завоевал 35-й трофей с «Барселоной». Фото Reuters
Месси завоевал 35-й трофей с «Барселоной». Фото Reuters
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«Барселона» в финале Кубка Испании обыграла «Атлетик» со счетом 4:0.

Для форварда Лионеля Месси, который в этом матче оформил дубль, это 35-й трофей в составе каталонского клуба и 7-й Кубок Испании. Также на счету аргентинца 10 побед в ла лиге, 4 — в Лиге чемпионов.

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