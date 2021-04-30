Аспиликуэта оценил игру Пулишича в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался об игре товарища по команде Кристиана Пулишича.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1) футболист отметился голом.

«Кристиан отлично завершил атаку, он показал стойкость и выдержку у ворот. Он делает умные забегания, с которыми сложно справиться. Он невероятный игрок. Пулишич приехал из другой страны, он развивается и прогрессирует с каждой игрой. Я рад, что забил в этом матче», — цитирует Аспиликуэту официальный сайт клуба.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» состоится 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж»