Облак высказался о возможном продолжении карьеры в АПЛ
10:29
Вратарь «Атлетико» Ян Облак высказался о возможном переходе в клуб АПЛ.
«Я не знаю, что будет в будущем, но я уверен, что могу выступать в любом чемпионате. Никогда не знаешь, что будет дальше. В Испании я провел семь лет. Посмотрим, я еще молод. Впереди у меня еще несколько лет карьеры. Главное — избегать травм», — цитирует Облака Goal.
В текущем сезоне 28-летний словенский футболист провел 33 матча в ла лиге, 14 из которых отстоял на ноль.
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