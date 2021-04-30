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Облак высказался о возможном продолжении карьеры в АПЛ

10:29
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак высказался о возможном переходе в клуб АПЛ.

«Я не знаю, что будет в будущем, но я уверен, что могу выступать в любом чемпионате. Никогда не знаешь, что будет дальше. В Испании я провел семь лет. Посмотрим, я еще молод. Впереди у меня еще несколько лет карьеры. Главное — избегать травм», — цитирует Облака Goal.

В текущем сезоне 28-летний словенский футболист провел 33 матча в ла лиге, 14 из которых отстоял на ноль.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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