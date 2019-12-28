Артуро Видаль — о возможном переходе в «Интер»: «Скажу об этом, когда вернусь в Испанию. Сейчас я в отпуске»
14:17
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал о жалобе в ассоциацию футболистов Испании на клуб из-за невыплаченных бонусов, а также о возможном переходе в «Интер».
— Я считаю несправедливым, что мое требование не признается, — цитирует Видаля чилийское радио ADN. — Я не несу ответственности за это. Мои агент и адвокат занимаются этим вопросом.
Переход в «Интер»? Скажу об этом, когда вернусь в Испанию. Сейчас я в отпуске.
Ранее сообщалось, что футболист хочет перейти в «Интер». При этом была информация об интересе к нему со стороны «Ювентуса». 32-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «Барсу» и забил пять мячей при одной голевой передаче.
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