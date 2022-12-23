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«Атлетико» обыграл «Арентейро» в Кубке Испании, Карраско сделал дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Атлетико» в матче 1/32 финала Кубка Испании обыграл «Арентейро» со счетом 3:1.

В составе мадридцев дубль оформил Янник Карраско, еще один гол на счету Пабло Барриоса, Альваро Мората не реализовал пенальти на 59-й минуте.

Соперник «Атлетико» по 1/16 финала определится после жеребьевки.

Испания. Кубок. 2-й раунд
22 дек, 23:00. Espinedo (О-Карбальиньо)
Арентейро
1:3
Атлетико

ФК Атлетико
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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 - : -
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Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
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Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
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Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

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Микель Мерино

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Исаак Карселeн

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