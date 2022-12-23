«Атлетико» обыграл «Арентейро» в Кубке Испании, Карраско сделал дубль

«Атлетико» в матче 1/32 финала Кубка Испании обыграл «Арентейро» со счетом 3:1.

В составе мадридцев дубль оформил Янник Карраско, еще один гол на счету Пабло Барриоса, Альваро Мората не реализовал пенальти на 59-й минуте.

Соперник «Атлетико» по 1/16 финала определится после жеребьевки.