«Реал» не получил ни одного предложения по Азару

Форвард «Реал» Эден Азар вряд ли покинет клуб в ближайшее время, сообщает OK Diario.

По сведениям источника, мадридский клуб не получил ни одного предложения по 31-летнего бельгийцу. При этом также нет и не одного варианта с арендой игрока. Текущий контракт Азара с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Азар провел 6 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. На ЧМ-2022 форвард отыграл три встречи.