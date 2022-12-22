Лапорта: «Мы никогда не хотели продавать де Йонга, он один из основных игроков «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что хочет оставить полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга в команде.

«Мы никогда не хотели продавать де Йонга, он является одним из основных игроков нашей команды. Для меня Френки является одним из лидеров, мы очень верим в него. Я уверен, что мы можем многого достичь», — сказал Лапорта в интервью клубному телевидению Barca TV.

25-летний де Йонг в этом сезоне провел за «Барсу» 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

После 14 матчей «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков.