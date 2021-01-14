Апелляция Футбольной ассоциации Англии на срок отстранения Триппьера отклонена

В ФИФА отклонили апелляцию футбольной ассоциации Англии на срок дисквалификации защитника «Атлетико» Кирана Триппьера. До этого он был отстранен на 10 недель за нарушение правил о ставках.

Англичанин ранее сообщил своему другу о переходе в «Атлетико», после чего тот сделал ставку на это событие. Испанский клуб оспорил санкцию в ФИФА, указывая, что она не должна действовать в Испании. ФИФА приостановила отстранение в ответ на жалобу. В ФА попросили международную федерацию изменить сроки дисквалификации, которая истекает 28 февраля, но получили отказ.

Ранее была опубликована переписка, которая привела к отстранению Триппьера.