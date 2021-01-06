Опубликована переписка, которая привела к дисквалификации Триппьера

Стало известно, почему был дисквалифицирован защитник «Атлетико» Киран Триппьер. Его переписку в WhatsApp опубликовал британский таблоид The Sun.

30-летний англичанин был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии на 10 недель за нарушение правил о ставках. Ранее сообщалось, что он передал другу информацию о переходе в мадридский клуб, а тот поставил на это событие. ФИФА позднее приостановила дисквалификацию до разбирательства.

— Могу ли я загрузить (поставить — Прим. «СЭ») на это? — спрашивает друг у Триппьера.

— Можешь, дружище, — ответил тот. Оба сопровождали свои реплики смайлами.

— 100 процент, Триппс?

— Да, дружище. Не обвиняй меня, если что-то пойдет не так. Не должно бы, но я просто даю тебе знать об этом.

Далее англичанин написал, что его друг может «грузить» на это событие, если хочет. Дисквалифицировала игрока футбольная ассоциация Англии, эта мера распространялась и на его игру в Испании.

В сезоне-2020/21 30-летний Триппьер провел 19 матчей в составе «Атлетико» и сделал четыре результативные передачи.