Фати: «Моя травма? Это осталось в прошлом»

Ансу Фати рассказал о своем состоянии после восстановления от травмы

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати рассказал о своем состоянии после травмы.

«Мое повреждение? Это осталось в прошлом. Я чувствую себя хорошо. Со мной все в порядке», — сказал Фати на пресс-конференции.

В прошлом сезоне футболист долгое время восстанавливался от травмы колена.

Футболист отметился голом в матче 10-го тура ла лиги «Барсы» против «Вильярреала» (3:0). В этом сезоне в активе хавбека три гола и три результативных передачи.