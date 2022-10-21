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Сегодня, 10:35

Хави похвалил де Йонга после матча с «Вильярреалом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отметил игру полузащитника Френки де Йонга в матче 10-го тура ла лиги против «Вильярреала» (3:0).

«Френки убеждает меня, что его лучшая позиция — это центр полузащиты. Он был очень хорош, поэтому я счастлив за него», — заявил Хави на пресс-конференции.

25-летний хавбек провел в этом сезоне 9 матчей в ла лиге, забив 1 гол. «Барса» идет на 2-м месте с 25 очками после 10 туров чемпионата Испании.

Френки де Йонг
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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3
 Р. Сосьедад 10 7 1 2 16-12 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Осасуна 10 5 1 4 10-10 16
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
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 Вильярреал 10 4 3 3 12-6 15
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 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
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 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
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 Жирона 10 2 2 6 14-18 8
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 Кадис 10 1 4 5 4-17 7
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 Эльче 10 0 3 7 6-24 3
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Хетафе – Атлетик
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Атлетико – Р. Вальекано
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Кадис – Бетис
 0 : 0
19.10 20:00
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 4 : 1
19.10 21:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 1 : 0
19.10 22:00
Эльче – Реал
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Альмерия – Жирона
 3 : 2
20.10 21:00
Осасуна – Эспаньол
 1 : 0
20.10 22:00
Барселона – Вильярреал
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Борха Иглесиас

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П
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