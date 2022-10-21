Хави похвалил де Йонга после матча с «Вильярреалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отметил игру полузащитника Френки де Йонга в матче 10-го тура ла лиги против «Вильярреала» (3:0).

«Френки убеждает меня, что его лучшая позиция — это центр полузащиты. Он был очень хорош, поэтому я счастлив за него», — заявил Хави на пресс-конференции.

25-летний хавбек провел в этом сезоне 9 матчей в ла лиге, забив 1 гол. «Барса» идет на 2-м месте с 25 очками после 10 туров чемпионата Испании.