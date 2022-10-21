Хави похвалил де Йонга после матча с «Вильярреалом»
Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отметил игру полузащитника Френки де Йонга в матче 10-го тура ла лиги против «Вильярреала» (3:0).
«Френки убеждает меня, что его лучшая позиция — это центр полузащиты. Он был очень хорош, поэтому я счастлив за него», — заявил Хави на пресс-конференции.
25-летний хавбек провел в этом сезоне 9 матчей в ла лиге, забив 1 гол. «Барса» идет на 2-м месте с 25 очками после 10 туров чемпионата Испании.
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|1
|0
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|28
|
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|Барселона
|10
|8
|1
|1
|24-4
|25
|
3
|Р. Сосьедад
|10
|7
|1
|2
|16-12
|22
|
4
|Атлетико
|10
|6
|2
|2
|16-8
|20
|
5
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|10
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|2
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|
6
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|
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|
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|
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|4
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|3
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|
10
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|3
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|
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|5
|10-15
|11
|
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|10
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|1
|6
|11-17
|10
|
13
|Сельта
|10
|3
|1
|6
|11-20
|10
|
14
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
15
|Мальорка
|10
|2
|3
|5
|7-11
|9
|
16
|Эспаньол
|10
|2
|3
|5
|12-17
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|
18
|Жирона
|10
|2
|2
|6
|14-18
|8
|
19
|Кадис
|10
|1
|4
|5
|4-17
|7
|
20
|Эльче
|10
|0
|3
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|3
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|18.10
|20:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 1
|18.10
|21:00
|
Хетафе – Атлетик
|2 : 2
|18.10
|22:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.10
|20:00
|
Кадис – Бетис
|0 : 0
|19.10
|20:00
|
Вальядолид – Сельта
|4 : 1
|19.10
|21:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|1 : 0
|19.10
|22:00
|
Эльче – Реал
|0 : 3
|20.10
|20:00
|
Альмерия – Жирона
|3 : 2
|20.10
|21:00
|
Осасуна – Эспаньол
|1 : 0
|20.10
|22:00
|
Барселона – Вильярреал
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
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|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|8
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|9
|1
|5
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|8
|1
|3
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