Анчелотти: «Во второй части сезона Азар может стать для «Реала» грозным оружием»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника команды Эдена Азара в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:0).
«Азару было тяжело вкатиться в игру, но во втором тайме он выглядел лучше, — приводит слова Анчелотти Marca. — У Эдена получается лучше действовать в центре, так как он не привык играть на фланге. Во второй части сезона Азар может стать для «Реала» грозным оружием».
30-летний бельгиец вышел в стартовом составе мадридского клуба впервые за три месяца. В нынешнем сезоне он отдал одну результативную передачу в 13 встречах.
После 18 туров чемпионата Испании «Реал» с 43 очками возглавляет турнирную таблицу.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/12/19/61bfb35646163fcb828b457e.html
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