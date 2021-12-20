Анчелотти: «Во второй части сезона Азар может стать для «Реала» грозным оружием»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника команды Эдена Азара в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:0).

«Азару было тяжело вкатиться в игру, но во втором тайме он выглядел лучше, — приводит слова Анчелотти Marca. — У Эдена получается лучше действовать в центре, так как он не привык играть на фланге. Во второй части сезона Азар может стать для «Реала» грозным оружием».

30-летний бельгиец вышел в стартовом составе мадридского клуба впервые за три месяца. В нынешнем сезоне он отдал одну результативную передачу в 13 встречах.

После 18 туров чемпионата Испании «Реал» с 43 очками возглавляет турнирную таблицу.