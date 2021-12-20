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Анчелотти: «Во второй части сезона Азар может стать для «Реала» грозным оружием»

Анчелотти оценил игру Азара в первом матче в старте «Реала» за три месяца
10:49
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника команды Эдена Азара в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:0).

«Азару было тяжело вкатиться в игру, но во втором тайме он выглядел лучше, — приводит слова Анчелотти Marca. — У Эдена получается лучше действовать в центре, так как он не привык играть на фланге. Во второй части сезона Азар может стать для «Реала» грозным оружием».

30-летний бельгиец вышел в стартовом составе мадридского клуба впервые за три месяца. В нынешнем сезоне он отдал одну результативную передачу в 13 встречах.

После 18 туров чемпионата Испании «Реал» с 43 очками возглавляет турнирную таблицу.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/12/19/61bfb35646163fcb828b457e.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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