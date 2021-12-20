Анчелотти назвал «Севилью» главным конкурентом «Реала» в чемпионате Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал главного конкурента мадридского клуба в чемпионате Испании.

«Судя по турнирной таблице, на данный момент ближе всех к «Реалу» «Севилья», — приводит слова Анчелотти Marca. — Именно с «Севильей» «Реал» и должен бороться. Это мастеровитая команда с отличными болельщиками».

После 18 туров чемпионата Испании «Севилья» набрала 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на шесть баллов.