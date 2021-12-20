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Анчелотти назвал «Севилью» главным конкурентом «Реала» в чемпионате Испании

09:21
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал главного конкурента мадридского клуба в чемпионате Испании.

«Судя по турнирной таблице, на данный момент ближе всех к «Реалу» «Севилья», — приводит слова Анчелотти Marca. — Именно с «Севильей» «Реал» и должен бороться. Это мастеровитая команда с отличными болельщиками».

После 18 туров чемпионата Испании «Севилья» набрала 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на шесть баллов.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/12/19/61bfb35646163fcb828b457e.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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