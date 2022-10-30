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Анчелотти считает, что судья несправедливо назначил пенальти в пользу «Жироны»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что судья несправедливо назначил пенальти в пользу «Жироны» в матче 12-го тура чемпионата Испании (1:1).

«Я не люблю говорить о подобных вещах, но сегодня я это сделаю. Асенсио не касался мяча рукой. Я поговорил с ним. Он коснулся его своей грудью. Его левая рука была в странном положении, и если бы он коснулся мяча рукой, могли возникнуть сомнения. Но он этого не сделал. Судьи придумали пенальти», — цитирует Анчелотти ESPN.

В конце этой встречи судьи назначили пенальти в пользу «Жироны» после фола Марко Асенсио в своей штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Кристиан Стуани.

После этой встречи «Реал» с 32 очками вышел на первое место ла лиги. «Жирона» занимает 16-ю позицию (10 очков).

Источник: https://www.espn.co.uk/football/real-madrid-espreal_madrid/story/4785794/
Карло Анчелотти
ФК Жирона
ФК Реал
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