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Сегодня, 20:18

Тони Кроос получил первую красную карточку в профессиональной карьере

Руслан Минаев
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос заработал две желтые карточки в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (1:1).

Таким образом, удаление стало для 32-летнего немца первым в профессиональной карьере.

Всего Кроос получил 84 желтые карточки в играх за клуб и 7 — в составе сборной Германии.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
2-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Тони Кроос
ФК Реал
1
0
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«Реал» дома не смог обыграть «Жирону»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
7
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
8
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
14
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
15
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
16
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
17
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
18
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
19
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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Мальорка – Эспаньол
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Кадис – Атлетико
 3 : 2
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 0 : 1
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 0 : 1
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 2 : 0
30.10 18:15
Реал – Жирона
 1 : 1
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
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Р. Сосьедад – Бетис
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