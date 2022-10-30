Тони Кроос получил первую красную карточку в профессиональной карьере

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заработал две желтые карточки в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (1:1).

Таким образом, удаление стало для 32-летнего немца первым в профессиональной карьере.

Всего Кроос получил 84 желтые карточки в играх за клуб и 7 — в составе сборной Германии.