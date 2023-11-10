Анчелотти ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в мадридском клубе.

«Продление контракта с «Реалом»? Нам нужно время, чтобы подумать об этом», — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.