Анчелотти: «Беллингем хорошо себя чувствует. Он сыграет с «Валенсией»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Джуда Беллингема.

«Беллингем говорит, что чувствует себя хорошо. Он нормально тренировался сегодня и провел игру. Джуд доступен, и, если за последние несколько часов не произойдет ничего необычного, я думаю, он сыграет с «Валенсией», — приводит слова Анчелотти Marca.

Беллингема получил травму 5 ноября в матче ла лиги против «Райо Вальекано» (0:0). У него был выявлен незначительный вывих плеча.

Матч 13-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Валенсией» пройдет 11 ноября в Мадриде.