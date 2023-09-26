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Сегодня, 14:14

Анчелотти отреагировал на слухи, что Хаби Алонсо станет новым главным тренером «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что экс-игрок мадридцев Хаби Алонсо может заменить его на посту.

Ранее Radio Marca сообщила, что 41-летнего испанца, который возглавляет «Байер», выбрали преемником Анчелотти. Он должен возглавить «Реал» следующим летом.

«Я тренировал Хаби, он отлично справляется с работой в «Байере». Он хорошо понимает игру, поэтому он очень хороший тренер. Я желаю, чтобы Хаби Алонсо, Рауль и Альваро Арбелоа однажды стали тренерами «Реала». Я их всех люблю.

Все знают, что я счастлив здесь. Но сейчас это не важно. Поговорим в будущем, время есть», – приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

Алонсо тренирует «Байер» с октября прошлого года. В текущем сезоне его команда с 13 очками занимает второе место в бундеслиге после 5 туров, уступая «Баварии» по дополнительным показателям.

«Реал» после 6 туров с 15 очками идет на третьем месте в испанской ла лиге. В последнем туре «сливочные» проиграли «Атлетико» (1:3) в мадридском дерби и упустили лидерство в чемпионате.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Байер
ФК Реал
Хаби Алонсо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 5 1 0 16-6 16
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
16
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
17
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 6 0 2 4 7-13 2
Результаты / календарь
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26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 - : -
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 - : -
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
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28.09 20:00
Сельта – Алавес
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Альваро Мората

Атлетико

 5
Джуд Беллингем

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Реал

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
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Алекс Баэна

Вильярреал

 4
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Диего Рико

Хетафе

 3
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 3
И К Ж
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Рафинья

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Барселона

 4 1 1
Чими Авила

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Осасуна

 5 1 1
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