Анчелотти не стал отвечать на вопросы о сборной Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отказался отвечать на вопрос о возможном назначении в сборную Бразилии.

«Сборная Бразилии? Табуированная тема. Давайте поговорим о чем-нибудь другом», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

64-летний тренер возглавил «Реал» в 2021 году. Действующий контракт Анчелотти рассчитан до конца текущего сезона.

На данный момент мадридцы лидируют в турнирной таблице ла лиги, опережая идущую на 2-м месте «Жирону» на 2 очка.