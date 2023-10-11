Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:16

Кепа заявил, что хотел бы остаться в «Реале» на постоянной основе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кепа Аррисабалага.
Фото Reuters

Вратарь Кепа Аррисабалага, выступающий за «Реал» на правах аренды из «Челси», заявил, что хотел бы остаться в мадридском клубе на постоянной основе.

«Конечно, я бы хотел остаться в «Реале». А кто не хотел бы? Я очень счастлив здесь», — сказал голкипер в интервью El Chiringuito.

«Реал» арендовал Аррисабалагу у «Челси» до конца сезона-2023/24 в августе 2023 года. Вратарь принял участие в 9 матчах «Королевского клуба» во всех турнирах и пропустил 7 голов, отыграв 5 встреч на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Кепа Аррисабалага
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
1
Читайте также
Звонарева проиграла украинке Калининой во втором круге турнира в Чжэнчжоу
15-летний россиянин Кирилл Куцков выиграл чемпионат мира по картингу
Поезда столкнулись в московском метро. Главное
В НАТО пообещали решительный ответ при подтверждении атаки на Balticconnector
Зеленский заявил о последней стадии конфликта на Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти получил почетную степень Пармского университета
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 - : -
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 - : -
21.10 19:30
Севилья – Реал
 - : -
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 - : -
22.10 19:30
Вильярреал – Алавес
 - : -
22.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
23.10 22:00
Валенсия – Кадис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 8
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 7 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости