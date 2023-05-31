Анчелотти не планирует уходить из «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет продолжить работать в мадридском клубе, сообщает Marca.

По информации издания, итальянский специалист намерен полностью отработать контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

63-летний специалист работает в «Реале» с 2021 года. Под его руководством «сливочные» стали обладателями Лиги чемпионов в прошлом сезоне.