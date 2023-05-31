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Сегодня, 08:59

Анчелотти не планирует уходить из «Реала»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет продолжить работать в мадридском клубе, сообщает Marca.

По информации издания, итальянский специалист намерен полностью отработать контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

63-летний специалист работает в «Реале» с 2021 года. Под его руководством «сливочные» стали обладателями Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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Эспаньол – Альмерия
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Винисиус Жуниор

Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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И К Ж
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Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
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 30 3 4
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