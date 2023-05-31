Йорди Кройф — о возвращении Месси в «Барселону»: «У нас и так сильная команда»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Ответ принадлежит Месси. Вы знаете, как это работает. В сложившейся ситуации все зависит от него и будет зависеть от финансового фэйр-плей. Если нам не нравится, когда другие говорят о наших игроках, то и мы не собираемся делать это сами. Решение в конечном счете остается за футболистом. У нас уже есть сильный состав. Есть очень молодые игроки для настоящего и будущего. Была проделана большая работа», — цитирует Кройфа Marca.

Ранее сообщалось, что Месси до сих пор не получил предложения от «Барселоны».

Помимо каталонской команды в приобретении игрока заинтересован «Аль-Хиляль», который готов предложить аргентинцу очень крупный контракт.

Действующее соглашение футболиста с «ПСЖ» истекает в следующем месяце.