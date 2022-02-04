Алвес прокомментировал свое непопадание в заявку «Барселоны» на Лигу Европы

Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался по поводу того, что не попал в заявку на плей-офф Лиги Европы.

«Хави знает, что я думаю об этом. Я сосредоточен на том, чтобы помочь как можно больше. Мы сотрудники клуба, клуб решает. Я пришел сюда, чтобы помочь, привнести элемент соперничества, победного духа. Если помощь выражается в том, чтобы побыть в стороне, — хорошо. Я хотел бы быть в заявке, но нас четверо, а мест всего три. Но я не хочу портить атмосферу в команде», — цитирует Алвеса Diario Sport.

Отметим, «Барселона» этой зимой приобрела четверых игроков: Алвеса, Феррана Торреса, Адама Траоре и Пьера-Эмерика Обамеянга. Но заявить каталонцы могли лишь трех футболистов.

17 февраля «Барселона» сыграет с «Наполи» в 1/8 финала Лиги Европы. Начало — в 20.45 (мск).