Дани Алвес высказался о ситуации Дембеле с «Барселоной»

Дани Алвес рассказал, что думает о ситуации Дембеле с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался по поводу информации о том, что клуб не может договориться с полузащитником Усманом Дембеле.

Футболист отказался продлевать соглашение с сине-гранатовыми, в ответ на это клуб отстранил Дембеле от матчей.

«Такие вещи проходят в футболе, но он должен защищать цвета «Барселоны», пока остается в клубе. Осталось пять месяцев. Мы должны пользоваться тем, что он здесь.

Нам нужно единство всей раздевалки. Мы должны создать здоровую атмосферу, где нет плохих эмоцией. Если каждый будет делать свое дело, «Барса» вернется. Это цель каждого», — цитирует бразильца Diario Sport.