Альваро Родигес стал самым молодым автором гола в дерби «Реала» и «Атлетико» в 21-м веке

Нападающий «Реала» Альваро Родригес стал самым молодым игроком, которому удалось забить в мадридском дерби в 21-м веке, сообщает Opta.

В матче «Реал» — «Атлетико» (1:1) 18-летний форвард отличился на 85-й минуте матча и спас свою команду от поражения.

Уругвайскому форварду на момент забитого гола было 18 лет и 226 дней.

По информации агентства, рекорд ранее принадлежал Гонсало Игуаину, который забил в 2007 году в возрасте 19 лет и 76 дней.