Мората заявил, что хочет остаться в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората после матча 1-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (3:0) заявил, что хочет остаться в клубе. Ранее сообщалось, что испанский форвард может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Я очень хочу играть здесь и выступать за «Атлетико» во многих соревнованиях. Рад быть здесь, как всегда. Могу продолжать работать и пытаться приносить результат для команды в каждой игре. «Атлетико» — один из лучших клубов в мире. Да, есть предложения о трансфере, я ничего не могу сделать с этим, просто продолжаю работать. Я счастлив здесь и хочу продолжать выступать», — приводит Marca слова Мораты.

В матче с «Хетафе» 29-летний форвард оформил дубль. Два прошлых сезона Мората провел в «Ювентусе» на правах аренды. В 67 матчах в серии А нападающий забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.