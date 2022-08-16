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16 августа, 08:15

Мората заявил, что хочет остаться в «Атлетико»

Алексей Еремин
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората после матча 1-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (3:0) заявил, что хочет остаться в клубе. Ранее сообщалось, что испанский форвард может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Я очень хочу играть здесь и выступать за «Атлетико» во многих соревнованиях. Рад быть здесь, как всегда. Могу продолжать работать и пытаться приносить результат для команды в каждой игре. «Атлетико» — один из лучших клубов в мире. Да, есть предложения о трансфере, я ничего не могу сделать с этим, просто продолжаю работать. Я счастлив здесь и хочу продолжать выступать», — приводит Marca слова Мораты.

В матче с «Хетафе» 29-летний форвард оформил дубль. Два прошлых сезона Мората провел в «Ювентусе» на правах аренды. В 67 матчах в серии А нападающий забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/08/15/62faa6de22601d997d8b456c.html
Альваро Мората
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ФК Хетафе
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4
 Осасуна 1 1 0 0 2-1 3
5
 Реал 1 1 0 0 2-1 3
6
 Р. Сосьедад 1 1 0 0 1-0 3
7
 Валенсия 1 1 0 0 1-0 3
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 Эспаньол 1 0 1 0 2-2 1
9
 Сельта 1 0 1 0 2-2 1
10
 Атлетик 1 0 1 0 0-0 1
11
 Мальорка 1 0 1 0 0-0 1
12
 Р. Вальекано 1 0 1 0 0-0 1
13
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
14
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
15
 Альмерия 1 0 0 1 1-2 0
16
 Жирона 1 0 0 1 0-1 0
17
 Кадис 1 0 0 1 0-1 0
18
 Эльче 1 0 0 1 0-3 0
19
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
20
 Вальядолид 1 0 0 1 0-3 0
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Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
19.08 23:00
Севилья – Вальядолид
 - : -
20.08 18:30
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 - : -
20.08 20:30
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 - : -
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 - : -
21.08 18:30
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 - : -
21.08 20:30
Атлетико – Вильярреал
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21.08 23:00
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 - : -
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Альваро Мората

Альваро Мората

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Бетис

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Бетис

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