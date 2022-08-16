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16 августа, 09:35

«Валенсия» хочет подписать бывшего защитника «Лиона» Денайера

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Валенсия» заинтересована в бывшем защитнике «Лиона» Джейсоне Денайере, сообщает журналист Николо Скира.

Испанский клуб ведет переговоры с 27-летним бельгийцем и близок к договоренности с ним.

Денайер выступал за «Лион» с августа 2018 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах.

По окончании сезона-2021/22 футболист стал свободным агентом, «Лион» не стал продлевать с ним контракт.

Джейсон Денайер
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