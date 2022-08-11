Агент Мораты провел успешные переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, первые переговоры манкунианского клуба с агентом 29-летнего испанца прошли успешно.

Отмечается, что мадридский клуб может продать нападающего только после того, как подпишет другого игрока на его позицию.

Напомним, что два последних сезона Мората провел в аренде в «Ювентусе». В 67 матчах в серии А он забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.