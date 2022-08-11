Агент Мораты провел успешные переговоры с «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, первые переговоры манкунианского клуба с агентом 29-летнего испанца прошли успешно.
Отмечается, что мадридский клуб может продать нападающего только после того, как подпишет другого игрока на его позицию.
Напомним, что два последних сезона Мората провел в аренде в «Ювентусе». В 67 матчах в серии А он забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Севилья
|0
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|0
|0
|0-0
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|Бетис
|0
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|0
|0
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|0
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6
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|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
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|0
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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