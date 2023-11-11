«Альмерия» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча испанской лиги в прямом эфире
«Реал Сосьедад» на выезде сыграет против «Альмерии» в 13-м туре чемпионата Испании по футболу. Матч пройдет в субботу, 11 ноября, на стадионе Estadio de los Juegos Mediterraneos в Альмерии, Испания. Начало — в 18:15 по московскому времени.
Видеотрансляция противостояния «Альмерия» — «Реал Сосьедад» пройдет в прямом эфире на платформе «Окко Спорт». Начало — в 18.15.
Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».
За бело-голубых выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне 20-летний хавбек провел 8 матчей за «Реал Сосьедад» и не отметился результативными действиями.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|12
|10
|1
|1
|29-15
|31
|
2
|Реал
|12
|9
|2
|1
|23-8
|29
|
3
|Барселона
|12
|8
|3
|1
|24-12
|27
|
4
|Атлетико
|11
|8
|1
|2
|26-11
|25
|
5
|Атлетик
|13
|7
|3
|3
|25-17
|24
|
6
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|16-15
|20
|
7
|Р. Сосьедад
|12
|5
|4
|3
|20-15
|19
|
8
|Валенсия
|12
|5
|3
|4
|15-13
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|4
|6
|2
|14-15
|18
|
10
|Лас-Пальмас
|12
|5
|2
|5
|10-11
|17
|
11
|Хетафе
|12
|3
|6
|3
|14-16
|15
|
12
|Осасуна
|12
|4
|1
|7
|14-20
|13
|
13
|Вильярреал
|12
|3
|3
|6
|17-21
|12
|
14
|Алавес
|12
|3
|3
|6
|10-16
|12
|
15
|Севилья
|11
|2
|5
|4
|17-16
|11
|
16
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|10-17
|10
|
17
|Мальорка
|12
|1
|6
|5
|12-18
|9
|
18
|Сельта
|13
|1
|4
|8
|14-24
|7
|
19
|Гранада
|12
|1
|3
|8
|17-29
|6
|
20
|Альмерия
|12
|0
|3
|9
|14-32
|3
|10.11
|23:00
|
Атлетик – Сельта
|4 : 3
|11.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Жирона
|- : -
|11.11
|18:15
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|- : -
|11.11
|20:30
|
Гранада – Хетафе
|- : -
|11.11
|20:30
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|- : -
|11.11
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
|12.11
|18:15
|
Барселона – Алавес
|- : -
|12.11
|20:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|12.11
|23:00
|
Атлетико – Вильярреал
|- : -
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Кадис
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|7
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|7
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|10
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|10
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|10
|1
|4