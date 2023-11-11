«Реал» сыграет с «Валенсией» в чемпионате Испании 11 ноября

«Реал» сыграет с «Валенсией» в матче 13-го тура чемпионата Испании в субботу, 11 ноября. Игра пройдет на стадионе на стадионе Santiago Bernabeu (Мадрид, Испания). Начало — в 23:00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Реал» — «Валенсия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке. Начнется эфир — 23:00 мск.

Последняя очная встреча соперников состоялась в мае в рамках чемпионата Испании и завершилась победой «Валенсии» со счетом 1:0.

«Реал» после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице ла лиги с 29 очками. «Валенсия» набрала 18 баллов и располагается на 8-м месте.

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