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Сегодня, 21:30

«Реал» — «Валенсия»: прямая трансляция матча ла лиги

«Реал» сыграет с «Валенсией» в чемпионате Испании 11 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Реал» сыграет с «Валенсией» в матче 13-го тура чемпионата Испании в субботу, 11 ноября. Игра пройдет на стадионе на стадионе Santiago Bernabeu (Мадрид, Испания). Начало — в 23:00 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 13-й тур
11 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Валенсия

Ключевые события противостояния «Реал» — «Валенсия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке. Начнется эфир — 23:00 мск.

Последняя очная встреча соперников состоялась в мае в рамках чемпионата Испании и завершилась победой «Валенсии» со счетом 1:0.

«Реал» после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице ла лиги с 29 очками. «Валенсия» набрала 18 баллов и располагается на 8-м месте.

Чемпионат Испании по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Хетафе 12 3 6 3 14-16 15
12
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 - : -
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 - : -
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 - : -
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 - : -
12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
 - : -
29.11 23:00
Мальорка – Кадис
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 7
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 7
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 10 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 10 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 10 1 4
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