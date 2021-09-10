Александр Глеб верит, что Головин может перейти в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб верит, что игрок «Монако» Александр Головин может в будущем оказаться в «Барсе».

— Фабрегас говорил, что Головин очень похож на вас манерой игры. Вы видите схожие черты?

— Мне нравится его игра. Он чувствует партнера, хороший дриблинг, он очень скоростной. Мне нравятся такие футболисты.

— Вы верите, что Головин может перерасти «Монако» и попасть в ту же «Барселону»?

— Конечно! А почему нет? Главное — верить в себя. Судя по тому, что он стабильно играет — значит и тренер в него верит. Проблем быть не должно.

— Наш футболист может перейти в «Барселону»?

— А почему нет? У него большой талант. Уверен, что ему предлагали в России огромные деньги, но он отказался и решился пробовать себя в Европе. Эта уже не та «Барселона», которая была. В эту можно попасть. Там все меняется, много молодых и новых футболистов.

25-летний Александр Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году.