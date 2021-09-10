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Александр Глеб верит, что Головин может перейти в «Барселону»

18:25
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб верит, что игрок «Монако» Александр Головин может в будущем оказаться в «Барсе».

— Фабрегас говорил, что Головин очень похож на вас манерой игры. Вы видите схожие черты?

— Мне нравится его игра. Он чувствует партнера, хороший дриблинг, он очень скоростной. Мне нравятся такие футболисты.

— Вы верите, что Головин может перерасти «Монако» и попасть в ту же «Барселону»?

— Конечно! А почему нет? Главное — верить в себя. Судя по тому, что он стабильно играет — значит и тренер в него верит. Проблем быть не должно.

— Наш футболист может перейти в «Барселону»?

— А почему нет? У него большой талант. Уверен, что ему предлагали в России огромные деньги, но он отказался и решился пробовать себя в Европе. Эта уже не та «Барселона», которая была. В эту можно попасть. Там все меняется, много молодых и новых футболистов.

25-летний Александр Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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Артем Бухаев все материалы автора

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