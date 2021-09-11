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Чемпионат Испании, четвертый тур: расписание и результаты матчей

11:00
Игроки ФК &quot;Реал Мадрид&quot;. Фото AFP
Игроки ФК &amp;quot;Реал Мадрид&amp;quot;. Фото AFP
Теги:
Четвертый тур испанской ла лиги.

11 сентября, суббота

Леванте — Райо Вальекано. 19:30

Леванте — Райо Вальекано

Атлетик — Мальорка. 22:00

Атлетик — Мальорка

12 сентября, воскресенье

Эспаньол — Атлетико. 15:00

Эспаньол — Атлетико

Осасуна — Валенсия. 17:15

Осасуна — Валенсия

Кадис — Реал Сосьедад. 19:30

Кадис — Реал Сосьедад

Реал — Сельта. 22:00

Реал — Сельта

13 сентября, понедельник

Хетафе — Эльче. 21:00

Хетафе — Эльче

Гранада — Бетис. 23:00

Гранада — Бетис

Матчи «Севилья» — «Барселона» и «Вильярреал» — «Алавес «перенесены на более поздний срок в связи с тем, что в составах этих клубов есть игроки, которые в ночь на пятницу, 10 сентября, будут задействованы в отборочных матчах на чемпионат мира в Южной Америке.

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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