Чемпионат Испании, четвертый тур: расписание и результаты матчей

Четвертый тур испанской ла лиги.

11 сентября, суббота

Леванте — Райо Вальекано. 19:30

Атлетик — Мальорка. 22:00

12 сентября, воскресенье

Эспаньол — Атлетико. 15:00

Осасуна — Валенсия. 17:15

Кадис — Реал Сосьедад. 19:30

Реал — Сельта. 22:00

13 сентября, понедельник

Хетафе — Эльче. 21:00

Гранада — Бетис. 23:00

Матчи «Севилья» — «Барселона» и «Вильярреал» — «Алавес «перенесены на более поздний срок в связи с тем, что в составах этих клубов есть игроки, которые в ночь на пятницу, 10 сентября, будут задействованы в отборочных матчах на чемпионат мира в Южной Америке.

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //

Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.