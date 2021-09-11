Чемпионат Испании, четвертый тур: расписание и результаты матчей
11 сентября, суббота
Леванте — Райо Вальекано. 19:30
Атлетик — Мальорка. 22:00
12 сентября, воскресенье
Эспаньол — Атлетико. 15:00
Осасуна — Валенсия. 17:15
Кадис — Реал Сосьедад. 19:30
Реал — Сельта. 22:00
13 сентября, понедельник
Хетафе — Эльче. 21:00
Гранада — Бетис. 23:00
Матчи «Севилья» — «Барселона» и «Вильярреал» — «Алавес «перенесены на более поздний срок в связи с тем, что в составах этих клубов есть игроки, которые в ночь на пятницу, 10 сентября, будут задействованы в отборочных матчах на чемпионат мира в Южной Америке.
Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.
Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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