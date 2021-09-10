Чеферин: «Перес говорил, что «Реал» спасет только Суперлига, а потом пытается купить Мбаппе за 180 миллионов»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что президент «Реала» Флорентино Перес лукавил, говоря о том, что клуб может потерпеть крах без Суперлиги.

«Он (Перес — Прим. «СЭ») критиковал УЕФА и говорил, что «Реал» может спасти только Суперлига, а потом пытается купить Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро», — цитирует Чеферина Marca.

«Реал» ранее заявлял о своей приверженности идее европейской Суперлиги. Мадридский клуб в этом поддерживают «Барселона» и «Ювентус».