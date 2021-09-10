Чеферин: «Перес говорил, что «Реал» спасет только Суперлига, а потом пытается купить Мбаппе за 180 миллионов»
Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что президент «Реала» Флорентино Перес лукавил, говоря о том, что клуб может потерпеть крах без Суперлиги.
«Он (Перес — Прим. «СЭ») критиковал УЕФА и говорил, что «Реал» может спасти только Суперлига, а потом пытается купить Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро», — цитирует Чеферина Marca.
«Реал» ранее заявлял о своей приверженности идее европейской Суперлиги. Мадридский клуб в этом поддерживают «Барселона» и «Ювентус».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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