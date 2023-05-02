Александр Глеб рассказал о конфликте с Гвардиолой в «Барселоне»
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о конфликте с экс-тренером каталонской команды Хосепом Гвардиолой.
«Помню, мы играли в мае с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов и Гвардиола исключил меня из состава. Это было очень больно. Я обсуждал тогда этот момент с Анри, он сказал: «Понимаю, понимаю, но ты должен быть сильнее этого». Я чувствовал, что мне вонзили нож в спину. После этого я никогда не разговаривал с Гвардиолой. Я мог понять его, потому что сам вел себя недостаточно хорошо. Но тогда было невероятно больно», — приводит слова Глеба Planet Football.
Глеб находился в системе «Барселоны» с 2008 по 2012 год. Всего он сыграл за каталонскую команду 36 матчей и отдал три результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|32
|25
|4
|3
|59-11
|79
|
2
|Реал
|32
|21
|5
|6
|69-30
|68
|
3
|Атлетико
|32
|20
|6
|6
|55-25
|66
|
4
|Р. Сосьедад
|32
|17
|7
|8
|41-29
|58
|
5
|Вильярреал
|32
|16
|5
|11
|46-33
|53
|
6
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|
7
|Атлетик
|32
|13
|8
|11
|43-32
|47
|
8
|Жирона
|32
|12
|8
|12
|50-45
|44
|
9
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|29-34
|44
|
10
|Р. Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|
11
|Севилья
|32
|11
|8
|13
|38-47
|41
|
12
|Мальорка
|32
|11
|8
|13
|31-35
|41
|
13
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|38-45
|39
|
14
|Кадис
|32
|8
|11
|13
|25-44
|35
|
15
|Вальядолид
|32
|10
|5
|17
|29-55
|35
|
16
|Альмерия
|32
|9
|6
|17
|40-57
|33
|
17
|Валенсия
|32
|9
|6
|17
|35-39
|33
|
18
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|
19
|Хетафе
|32
|7
|10
|15
|29-42
|31
|
20
|Эльче
|32
|3
|7
|22
|24-62
|16
|2.05
|20:30
|
Альмерия – Эльче
|- : -
|2.05
|20:30
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|2.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|3.05
|20:30
|
Валенсия – Вильярреал
|- : -
|3.05
|23:00
|
Атлетико – Кадис
|- : -
|3.05
|23:00
|
Хетафе – Сельта
|- : -
|4.05
|20:30
|
Жирона – Мальорка
|- : -
|4.05
|20:30
|
Севилья – Эспаньол
|- : -
|4.05
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.05
|23:00
|
Р. Вальекано – Вальядолид
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|21
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4