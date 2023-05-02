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Сегодня, 11:49

«Барселона» изучает возможность выступления в азиатских турнирах, если УЕФА введет санкции

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона».
Фото Reuters

«Барселона» изучает возможность выступать в международных турнирах в Азии в случае санкций со стороны УЕФА, сообщает Sport.es со ссылкой на телеканал Television de Catalunya.

По данным источника, клуб провел исследование, чтобы выяснить, сможет ли он в случае санкций играть в соревнованиях за пределами Европы. Одним из вариантов было бы проведение товарищеских матчей, а другим — попытка принять участие в соревнованиях в качестве гостя, в которых они могли бы получить хорошую сумму денег. Основное внимание уделяется соревнованиям, проходящим в Азии.

Согласно информации, возможность играть в другой европейской лиге также была изучена в случае санкций в Испании. Любое решение всегда будет приниматься после консультаций с членами клуба.

Также сообщается, что в «Барселоне» оптимистично настроены на исход разбирательств по делу Негрейры. Президент «блауграны» Жоан Лапорта был очень доволен встречей с главой УЕФА Александером Чеферином.

15 февраля появилась информация, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесе Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре.

Серхио Бускетс и&nbsp;Винисиус Жуниор в&nbsp;матче &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;. Президент «Реала» объявил «Барселоне» войну. Отношения главных клубов Испании — на критическом уровне

Источник: Sport.es
Футбол
ФК Барселона
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 25 4 3 59-11 79
2
 Реал 32 21 5 6 69-30 68
3
 Атлетико 32 20 6 6 55-25 66
4
 Р. Сосьедад 32 17 7 8 41-29 58
5
 Вильярреал 32 16 5 11 46-33 53
6
 Бетис 32 14 7 11 39-37 49
7
 Атлетик 32 13 8 11 43-32 47
8
 Жирона 32 12 8 12 50-45 44
9
 Осасуна 32 12 8 12 29-34 44
10
 Р. Вальекано 32 11 10 11 38-41 43
11
 Севилья 32 11 8 13 38-47 41
12
 Мальорка 32 11 8 13 31-35 41
13
 Сельта 32 10 9 13 38-45 39
14
 Кадис 32 8 11 13 25-44 35
15
 Вальядолид 32 10 5 17 29-55 35
16
 Альмерия 32 9 6 17 40-57 33
17
 Валенсия 32 9 6 17 35-39 33
18
 Эспаньол 32 7 10 15 38-53 31
19
 Хетафе 32 7 10 15 29-42 31
20
 Эльче 32 3 7 22 24-62 16
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2.05 20:30
Альмерия – Эльче
 - : -
2.05 20:30
Барселона – Осасуна
 - : -
2.05 23:00
Р. Сосьедад – Реал
 - : -
3.05 20:30
Валенсия – Вильярреал
 - : -
3.05 23:00
Атлетико – Кадис
 - : -
3.05 23:00
Хетафе – Сельта
 - : -
4.05 20:30
Жирона – Мальорка
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 19
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 21 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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