Куман: «Я устал себя защищать. Однажды я хотел бы сказать все, что думаю»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман отреагировал на критику в свой адрес.

«Я устал себя защищать, это бессмысленно. Люди, которые понимают, могут все проанализировать. У нас в клубе происходят ожидаемые изменения. Есть люди, которые считают, что мы проявляем неуважение к клубу, но это не так. Однажды я хотел бы сказать все, что думаю», — приводит Mundo Depotivo слова Кумана.

29 сентября сине-гранатовые разгромно проиграли «Бенфике» (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов. В чемпионате Испании «Барселона» занимает 6-е место с 12 очками. Ранее сообщалось, что Куман может быть уволен со своей должности из-за неудовлетворительных результатов команды.