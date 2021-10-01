Куман: «Я устал себя защищать. Однажды я хотел бы сказать все, что думаю»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман отреагировал на критику в свой адрес.
«Я устал себя защищать, это бессмысленно. Люди, которые понимают, могут все проанализировать. У нас в клубе происходят ожидаемые изменения. Есть люди, которые считают, что мы проявляем неуважение к клубу, но это не так. Однажды я хотел бы сказать все, что думаю», — приводит Mundo Depotivo слова Кумана.
29 сентября сине-гранатовые разгромно проиграли «Бенфике» (0:3) в матче 2-го тура Лиги чемпионов. В чемпионате Испании «Барселона» занимает 6-е место с 12 очками. Ранее сообщалось, что Куман может быть уволен со своей должности из-за неудовлетворительных результатов команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/videos/otro-mundo/20210928/1001693805/sobrecogedor-video-muestra-escala-real-manto-lava-palma.html
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