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«Алавес» продлил контракт с главным тренером

12:42
Хавьер Кальеха. Фото ФК «Алавес».
Хавьер Кальеха. Фото ФК «Алавес».
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Хавьер Кальеха останется на посту главного тренера «Алавеса». С ним был подписан новый контракт до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

Он возглавил команду в апреле 2021 года. С ним «Алавес» занял 16-е место в турнирной таблице и сохранил прописку в примере.

До этого 43-летний Кальеха всю тренерскую карьеру провел в структуре «Вильярреала».

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