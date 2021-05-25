«Алавес» продлил контракт с главным тренером

Хавьер Кальеха останется на посту главного тренера «Алавеса». С ним был подписан новый контракт до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

Он возглавил команду в апреле 2021 года. С ним «Алавес» занял 16-е место в турнирной таблице и сохранил прописку в примере.

До этого 43-летний Кальеха всю тренерскую карьеру провел в структуре «Вильярреала».